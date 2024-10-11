Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HAROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch Ban Giám đốc giao cho phòng kinh doanh.

• Xây dựng chiến lược kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh theo định hướng ngắn hạn, dài hạn của Ban Giám đốc.

• Xây dựng và phát triển hệ thống kênh đại lý, khách hàng phân phối sản phẩm của công ty

• Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với đại lý, khách hàng và đối tác trong lĩnh vực dầu gội, nước giặt hoặc mỹ phẩm

• Báo cáo định kỳ theo ngày, tuần, tháng về kết quả kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu, xu hướng thị trường đưa ra các dự báo và đề xuất phù hợp với Ban Giám đốc.

• Chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh cho đại lý và khách hàng đảm bảo sự hài lòng của đối tác và khách hàng.

• Tối ưu, hoàn thiện quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

• Quản lý kế hoạch hàng hóa dự trữ, hàng tồn kho đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh từng giai đoạn cụ thể.

• Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường, đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

• Tuyển dụng và Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho việc hoạt động của bộ phận trong phạm vi phụ trách

• Dẫn dắt đội nhóm hoàn thành mục tiêu được giao

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ, Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế; • Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực.........

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và dẫn dắt đội nhóm; • Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, sản phẩm của công ty; • Có tư duy nhạy bén, linh hoạt với các cơ hội kinh doanh;

Độ tuổi: 30- 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HAROMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) - Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Lễ Tết..) - Được lên ý tưởng và thực hiện dự án theo ý muốn bản thân - Có 12 ngày phép trên năm - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Thưởng tháng lương 13, các ngày lễ, 2/9, 20/10, 8/3 tết thiếu nhi .... - Quà sinh nhật 300.000đ/người - Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo. - Được tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nâng cao trình độ - Có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HAROMA

