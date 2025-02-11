Tuyển Trưởng phòng Marketing Phức hợp nghỉ dưỡng Phương Đông Asahi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Trưởng phòng Marketing

• Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing tổng thể bao gồm cả online và offline phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi.

• Phát triển và quản lý các chiến dịch marketing bao gồm quảng cáo, truyền thông xã hội, PR và các sự kiện.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng khách hàng để đưa ra các giải pháp marketing sáng tạo.

• Quản lý đội ngũ marketing, phối hợp với các phòng ban để triển khai chiến lược và đạt được các mục tiêu đề ra.

• Tối ưu hóa ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chi phí và đạt được kết quả mong muốn.

• Xây dựng các mối quan hệ đối tác và hợp tác với các đơn vị truyền thông, khách hàng tiềm năng.

•Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ nghỉ dưỡng, dưỡng lão, khách sạn hoặc các ngành liên quan.

• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.

• Sáng tạo, năng động và có khả năng phân tích, đưa ra chiến lược marketing hiệu quả.

• Thành thạo các công cụ marketing online, bao gồm SEO, SEM, Google Ads, social media.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.

Quyền lợi được hưởng

• Mức lương thỏa thuận + thưởng theo hiệu quả công việc.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động.

• Chế độ đãi ngộ đầy đủ: BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ Tết.

• Ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi cho CBNV và gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển

