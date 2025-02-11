Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 số 14 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch Marketing phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty theo tháng/quý/năm và triển khai thực thi kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Lập kế hoạch, triển khai Chiến lược Marketing tháng/quý/năm

Quản lý ngân sách Marketing được phê duyệt đảm bảo tối ưu ngân sách

Xây dựng, quản lý và điều hành phòng Marketing, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phòng marketing.

Lập kế hoạch, triên khai thực hiện và đo lường các chiến dịch online Marketing

Xây dựng và tối ưu hóa hành trình của người dùng trên các nền tảng Online/Offline.

Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm soát hình ảnh thương hiệu, chất lượng content trên các nền tảng Social Media

Kết hợp với Sales để thúc đẩy bán hàng.

Định hướng tối ưu hệ thống Website.

Xây dựng các hoạt động Trade marketing truyền thông quảng bá thương hiệu & PR hiệu quả, phù hợp với tình hình và ngân sách được giao.

Đo lường, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Đánh giá, giám sát thúc đẩy và cải tiến các hoạt động Truyền thông - Marketing của Công ty;

Dự đoán xu hướng thị trường và chủ động hành động nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng;

Quản lý và đào tạo nhân lực cho Bộ phận;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông nội bộ.

Báo cáo với Ban Giám đốc theo tuần theo tháng.

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/ Hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm : Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Lead về Digital Marketing, Thương mại điện tử hoặc đã từng làm các công việc được nêu ở phần mô tả công việc.

•Có trách nhiệm với công việc

Mức thu nhập: Lương cứng: 15 – 20 triệu ( thỏa thuận theo năng lực ) + Hoa hồng

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.

• Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...).

• Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, phép năm, du lịch...

