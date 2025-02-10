Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DJET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Xuân Diệu, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

+ Nghiên cứu thị trường: khách hàng, đối thủ, chính sách Nhà nước...

+ Xây dựng chiến lược cạnh tranh, chiến lược và kế hoạch phát triển khách hàng, mở rộng thị phần, nâng cao kết quả và đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi cao.

+ Thiết lập ngân sách marketing ads/seo, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

+ Lựa chọn và đưa ra cách thức thâm nhập thị trường mới thông qua các hình thức: Tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Công tác Truyền thông: nhận diện - phát triển - bảo vệ thương hiệu công ty.

+ Lựa chọn các nhóm khách hàng tiềm năng để hướng các nỗ lực marketing vào.

+ Phối hợp duy trì, phát triển dịch vụ/ chất lượng dịch vụ sản phẩm cùng đội ngũ BOD

Phối hợp cùng Giám đốc :

+ Xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm trong toàn công ty.

+ Xây dựng chiến lược cạnh tranh, định hướng chính sách bán hàng (giá bán, chương trình khuyến mại...)."

+ Đảm bảo hoạt động truyền thông tới khách hàng, công chúng thông qua các hình thức quảng cáo, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân và khuyến mãi.

Xác định mức giá, kỹ thuật định giá, các điều khoản bán hàng, điều chỉnh giá và sử dụng giá như một yếu tố tích cực hay thụ động.

+ Tham gia công tác đánh giá kết quả kinh doanh của các cá nhân và tập thể trong bộ phận kinh doanh để đo lường hiệu quả digital marketing định lượng doanh số.

+ Tổ chức việc ghi chép kết quả, lập các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động marketing. Báo cáo việc xây dựng chiến lược, các kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch marketing cho Giám đốc.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với truyền thông và KOLs ', người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng với đối tượng khác hàng tiềm năng

Xây dựng, cải tiến quy trình làm việc thuộc lĩnh vực marketing nhằm đạt được hiệu quả công việc và chất lượng nghiệp vụ cao hơn.

+Tốt nghiệp Đại học trở lên

+ Tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực Nha khoa, Y tế, Thẩm mỹ hoặc Spa

+ Marketing/ Quản trị kinh doanh/ Ngành liên quan đến sản phẩm kinh doanh của Công ty.

+ Có kỹ năng lãnh đạo đội nhóm Marketing và tạo ảnh hưởng tốt

+ Kiến thức tốt về marketing, branding, PR, event, media (Từng sản xuất clip/media là ưu thế)

+ Kiến thức tuyển dụng, đánh giá nhân sự phòng Marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DJET GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức Lương: 20 triệu - 30 triệu (Lương cứng + Thưởng)

+ Tham gia các chế độ bảo hiểm và phúc lợi của công ty

+ Quyền đề xuất cơ cấu tổ chức, quy định chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn và biên chế của các bộ phận, thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các bộ phận trong bộ phận marketing.

+ Quyền đề xuất các quy định, quy trình, thủ tục... áp dụng trong hoạt động marketing.

+ Quyền đề nghị tuyển dụng, đề bạt, cách chức, nâng hạ bậc lương, khen thưởng, kỷ luật... đối với các nhân viên trong bộ phận marketing.

+ Quyền chủ động sắp xếp, bố trí, phân công và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân viên trong bộ phận marketing.

+ Quyền quyết định các phương án hoạt động nghiệp vụ của hoạt động marketing theo định hướng đã được Giám đốc phê duyệt.

+ Quyền đề xuất xử lý các vi phạm về thương hiệu và truyền thông, có quyền yêu cầu mọi cán bộ, nhân viên trong công ty tuân thủ các quyết định trong nghiệp vụ marketing.

+ Quyền đề xuất nhu cầu mua sắm thường xuyên phục vụ công việc của bộ phận digital marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DJET GROUP

