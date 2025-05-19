Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Võ Văn Kiệt, P An Lạc, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Quay và chỉnh sửa video: Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video để tạo ra các video ngắn hấp dẫn, thú vị và chuyên nghiệp cho TikTok.

- Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để phát triển ý tưởng và nội dung mới, phù hợp với xu hướng và đối tượng khán giả của TikTok.

- Sử dụng các hiệu ứng, bộ lọc, âm thanh và âm nhạc để làm nổi bật video và tạo ấn tượng mạnh mẽ.

- Theo dõi tiến độ và đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng hạn.

- Cập nhật thường xuyên về các xu hướng mới trên TikTok để đảm bảo nội dung luôn tươi mới và phù hợp.

- Đảm bảo tất cả các video đạt tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh và âm thanh trước khi đăng tải.

- Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cho các thành viên trong team.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa video, đặc biệt là cho các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, YouTube, v.v.

- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, hoặc các công cụ chỉnh sửa video khác.

- Có khả năng sáng tạo, biết quay ghép video bán hàng

- Hiểu biết về TikTok: Nắm bắt tốt về cách thức hoạt động, các xu hướng, và đối tượng người dùng của TikTok.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.

- Biết tiếng Trung là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ

Hỗ trợ 1 suất cơm trong ngày làm việc

Các quyền lợi khác theo quy định của công ty : BHXH, BHYT, Sinh nhật, 8/3, 20/10

Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE

