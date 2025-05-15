Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NONG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 19 Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Thực hiện và quay video món ăn, không gian, khách hàng và các sự kiện của Khoai
2. Dựng video đa nền tảng theo brief: Tiktok, Youtube, Fanpage.
3. Chụp ảnh daily của Khoai.
4. Kết hợp với content MKT và Tiktoker creator lập kế hoạch, lên ý tưởng sản xuất, chỉnh sửa và biên tập video theo yêu cầu, bao gồm cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh và phụ đề.
5. Chủ động đề xuất và quản lý thiết bị phù hợp với nhu cầu công việc.
6. Báo cáo công việc hàng tuần
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Level: Senior.
2. Yêu cầu:
- Trình độ: Tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa và có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quay phim chuyên nghiệp. Và đã từng làm trong lĩnh vực F&B.
- Có kinh nghiệm và tự tin sử dụng phần mềm chỉnh sửa video (ví dụ: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) và công cụ thiết kế đồ họa (ví dụ: Adobe Photoshop, Illustrator).
- Am hiểu sâu về quay dựng video.
- Có kinh nghiệm chuyên nghiệp và/hoặc học thuật trong sản xuất, sáng tạo và chỉnh sửa video, ảnh.
- Có portfolio thể hiện sự đa dạng trong kinh nghiệm và chuyên môn về sản xuất video, ảnh, cũng như giải quyết vấn đề về truyền thông xã hội và chịu áp lực về thời gian.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Lương: 15 triệu – 20 triệu/ tháng
- Hưởng các chế độ lương tháng thứ 13, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...
- Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm, ngoài ra làm tròn 1 năm sẽ có thêm một ngày phép.
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Thưởng vào những dịp lễ tết, sinh nhật, 08/03, 20/10, trà chiều, hiếu hỉ.
- Du lịch, Team Building hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NONG
