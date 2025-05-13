Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM
- Hồ Chí Minh: 3 đường 3/2, Phường 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên tập video đa nền tảng: Dựa vào nguồn có sẵn hoặc tự quay, chỉnh sửa và xuất bản các video quảng cáo, video sản phẩm và các nội dung video sáng tạo khác cho các kênh hiện có của công ty.
Ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất video: Sử dụng các công cụ AI hỗ trợ dựng video như Runway, Pika, CapCut AI, Descript, D-ID... để rút ngắn thời gian sản xuất và tăng hiệu suất làm việc.
Phối hợp với đội ngũ sáng tạo: Làm việc chặt chẽ với nhóm thiết kế, marketing và content để đảm bảo các video được sản xuất phù hợp với định hướng thương hiệu và đạt được mục tiêu chiến dịch.
Cập nhật xu hướng video: Theo dõi và áp dụng các xu hướng video mới nhất trong ngành thời trang và digital marketing để tạo ra các video sáng tạo, hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Quản lý kho nội dung video: Xây dựng và duy trì kho lưu trữ nội dung video chất lượng cao, có tổ chức để sử dụng trong các chiến dịch tiếp theo.
Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu: Đảm bảo tất cả các sản phẩm video đều phản ánh đúng giá trị và phong cách của thương hiệu trên mọi nền tảng online.
Các công việc liên quan khác do quản lý trực tiếp giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro và các công cụ hỗ trợ khác.
Có khả năng sử dụng các công cụ AI Video + AI Voice (Synthesia, Kling, D-ID, DaVinci, Speechify, Vbee AI, Murf AI , ) là một lợi thế lớn
Kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh xuất sắc, khả năng sáng tạo trong việc biên tập video.
Am hiểu về kỹ thuật quay dựng, xử lý Video
Có kinh nghiệm sản xuất video trên nền tảng Tiktok là 1 lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, chú ý đến chi tiết và quản lý số lượng hiệu quả.
Sáng tạo, linh hoạt, và luôn cập nhật với các xu hướng video mới nhất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng thâm niên, company trip,...
Chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động, 12 ngày phép năm
Có cơ hội đào tạo, thăng tiến, xem xét tăng lương định kỳ hàng năm
Cung cấp thiết bị làm việc theo tính chất công việc
Môi trường trẻ, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện
Quà Hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách mua hàng với chiết khấu cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
