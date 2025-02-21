Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98A - 98B - 98C Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Lên nội dung, thực hiện sản xuất (tiền kỳ, hiện trường, hậu kỳ), hoàn thiện video giới thiệu sản phẩm, video viral shopping về sản phẩm ghế massage, thiết bị chạy bộ và các chương trình sự kiện nội bộ, bên ngoài Công ty.

Thực hiện các video graphic animations, VFX (hiệu ứng kỹ xảo cho video), hiệu ứng âm thanh

Tham gia xây dựng ý tưởng, hình ảnh và nội dung cho các dự án của Công ty.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến quay dựng khi có yêu cầu.

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm về biên tập, hậu kỳ - editor video truyền thông (quảng cáo)

Sử dụng thành thạo các phần mềm adobe premiere, after effect, photoshop, audition

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim và kỹ thuật dựng phim...

Có năng lực thẩm mỹ tốt: khả năng phối màu, sắp xếp bố cục...đáp ứng được thời hạn hoàn thành.

Có trách nhiệm trong công việc, đam mê sáng tạo có khả năng trình bày ý tưởng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực.

Cơ hội để phát triển lên các vị trí cao hơn.

Môi trường làm việc có nhiều ngân sách cho Marketing. Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và kĩ năng.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhân văn, quan tâm, lành mạnh cởi mở và làm cùng team trẻ năng động

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Lương tháng 13, thưởng cuối năm khi làm tốt 2,3 tháng lương

Thưởng theo phòng ban đạt chỉ tiêu Du lịch cùng team

Tổ chức party mỗi tháng cùng công ty

