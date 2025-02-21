Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
- Hồ Chí Minh: 98A
- 98B
- 98C Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Lên nội dung, thực hiện sản xuất (tiền kỳ, hiện trường, hậu kỳ), hoàn thiện video giới thiệu sản phẩm, video viral shopping về sản phẩm ghế massage, thiết bị chạy bộ và các chương trình sự kiện nội bộ, bên ngoài Công ty.
Thực hiện các video graphic animations, VFX (hiệu ứng kỹ xảo cho video), hiệu ứng âm thanh
Tham gia xây dựng ý tưởng, hình ảnh và nội dung cho các dự án của Công ty.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến quay dựng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm adobe premiere, after effect, photoshop, audition
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim và kỹ thuật dựng phim...
Có năng lực thẩm mỹ tốt: khả năng phối màu, sắp xếp bố cục...đáp ứng được thời hạn hoàn thành.
Có trách nhiệm trong công việc, đam mê sáng tạo có khả năng trình bày ý tưởng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội để phát triển lên các vị trí cao hơn.
Môi trường làm việc có nhiều ngân sách cho Marketing. Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và kĩ năng.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhân văn, quan tâm, lành mạnh cởi mở và làm cùng team trẻ năng động
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Lương tháng 13, thưởng cuối năm khi làm tốt 2,3 tháng lương
Thưởng theo phòng ban đạt chỉ tiêu Du lịch cùng team
Tổ chức party mỗi tháng cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI