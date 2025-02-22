Tuyển Video Editor Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Trường Quốc tế TIS
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Trường Quốc tế TIS

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Trường Quốc tế TIS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Thực hiện Chụp, Quay, dựng Viral Clip, TVC, trailer về các sản phẩm của trường / công ty.
• Tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án của trường / công ty.
• Chỉnh sửa, cắt dán, lồng ghép video, âm thanh, hình ảnh để hoàn thiện clip
• Phối hợp với các phòng ban làm các nhiệm vụ liên quan.
• Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao (sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn);

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong trường quay;
• Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và biết kiến thức căn bản về Adobe After Effect; Adobe Audition.
• Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video
• Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim
• Đọc kịch bản và có tư duy chuyển tải dữ liệu viết sang hình ảnh;
• Có khả năng quay phim và chụp ảnh;
• Có sức khỏe, sẵn sàng di chuyển để tác nghiệp khi được yêu cầu
• Linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc;
• Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Trường Quốc tế TIS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Được hỗ trợ ăn trưa tại Trường
Thưởng vào dịp Tết
Nghỉ mát và khám sức khỏe hàng năm
Tham gia CLB Cầu lông
Tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng trong công việc
Được làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc tế TIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Quốc tế TIS

Trường Quốc tế TIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

