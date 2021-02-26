Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech
Ngày đăng tuyển: 26/02/2021
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Chỉ đạo, kiểm soát, nghiệm thu các vấn đề kỹ thuật với công nhân và các cán bộ kỹ thuật của công trường
- Nhận, bàn giao, kiểm soát, thí nghiệm được vật tư
- Tổ chức được nghiệm thu với bên A, TVGS
- Bóc tách, dự trù được vật tư, thiết bị thi công
- Lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp được nhân công theo kế hoạch đã đề ra
- Theo dõi, giám sát, lập tiến độ thi công
- Đề xuất giải pháp xử lý kỹ thuật các công việc tại công trường
- Lập và phối hợp làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, hoàn công

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Đại học chuyên ngành xây dựng
- Đọc hiểu bản vẽ chuyên môn (Kết cấu, kiến trúc, shop drawing). Lập được bản vẽ shop, các bản vẽ hoàn công, bản vẽ BPTC, bản vẽ PA trình TVGS và CĐT
- Đọc hiểu bản vẽ liên quan (Cứu hỏa, M&E…)
- Có khả năng tổ chức, quản lý và điều hành các công việc tại công trường ( tổ chức sắp xếp thực hiện công việc đề ra, theo dõi, lập và giám sát tiến độ công việc, chỉ đạo và giám sát chất lượng công việc, đề xuất các vấn đề kỹ thuật tại công trường ..)
- Có kinh nghiệm thi công công trình công nghiệp (nhà xưởng, nhà kho....)

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo hợp đồng
- Phụ cấp công trường theo quy định
- Các chế độ bảo hiểm của nhà nước
- Phúc lợi của công ty (nghỉ mát, lễ, tết)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P1605 tòa A3 Ecolife 58 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

