Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Chuyên viên đào tạo

- Chỉ đạo, kiểm soát, nghiệm thu các vấn đề kỹ thuật với công nhân và các cán bộ kỹ thuật của công trường

- Nhận, bàn giao, kiểm soát, thí nghiệm được vật tư

- Tổ chức được nghiệm thu với bên A, TVGS

- Bóc tách, dự trù được vật tư, thiết bị thi công

- Lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp được nhân công theo kế hoạch đã đề ra

- Theo dõi, giám sát, lập tiến độ thi công

- Đề xuất giải pháp xử lý kỹ thuật các công việc tại công trường

- Lập và phối hợp làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, hoàn công

Yêu Cầu Công Việc

- Có bằng Đại học chuyên ngành xây dựng

- Đọc hiểu bản vẽ chuyên môn (Kết cấu, kiến trúc, shop drawing). Lập được bản vẽ shop, các bản vẽ hoàn công, bản vẽ BPTC, bản vẽ PA trình TVGS và CĐT

- Đọc hiểu bản vẽ liên quan (Cứu hỏa, M&E…)

- Có khả năng tổ chức, quản lý và điều hành các công việc tại công trường ( tổ chức sắp xếp thực hiện công việc đề ra, theo dõi, lập và giám sát tiến độ công việc, chỉ đạo và giám sát chất lượng công việc, đề xuất các vấn đề kỹ thuật tại công trường ..)

- Có kinh nghiệm thi công công trình công nghiệp (nhà xưởng, nhà kho....)

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng J - Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo hợp đồng

- Phụ cấp công trường theo quy định

- Các chế độ bảo hiểm của nhà nước

- Phúc lợi của công ty (nghỉ mát, lễ, tết)

