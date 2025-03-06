Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

- Xây dựng và Quản lý dữ liệu chương trình đào tạo, Giám sát theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo đúng định hướng và tiến độ đào tạo chung của Công ty; lên kế hoạch đào tạo từng tháng theo đề xuất của các phòng ban.

- Thực hiện đào tạo hội nhập, đào tạo nghiệp vụ và các kỹ năng mềm cho nhân viên.

- Phối hợp với các phòng ban xây dựng, thiết kế tài liệu đào tạo, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu thực tế. (Các đợt đào tạo mới và công tác đào tạo lại sau định kỳ).

- Tham mưu cho ban BLĐ, hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo cho phù hợp với từng thời kỳ hoạt động của công ty, đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ trong toàn hệ thống.

- Tổ chức, sắp xếp phòng , quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác đào tạo.

- Báo cáo về kết quả và kế hoạch đào tạo theo tuần/tháng/quý/năm.

- Tổ chức theo dõi và đánh giá nhân sự sau đào tạo.