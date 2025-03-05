Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Tập đoàn Adam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Adam Group
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 95 Tô Vĩnh Diện,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu khách hàng và thực hiện quảng cáo tiếp cận khách hàng mục tiêu.
– Lên ý tưởng nội dung quảng cáo Facebook Ads.
– Set up và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook
– Lên kế hoạch marketing theo tháng, theo chiến dịch
– Đề xuất các giải pháp thúc đẩy hiệu quả hoạt động tiếp thị và quảng cáo
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 - 30 có thể làm fulltime
- Có 3 - 6 tháng kinh nghiệm về công việc tương đương.
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng edit ảnh và video cơ bản, biết cơ bản về setup quảng cáo
- Ham học hỏi, Máu lửa, Cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập.
- Thái độ tích cực, nhiệt tình, năng động, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng: Lương cơ bản (6tr - 8tr) + Phụ cấp 650k + Thưởng Kpis + Thưởng thi đua
– Nhận 100% lương cứng ngay từ tháng đầu thử việc
– Được đào tạo, cầm tay chỉ việc từ các teamlead, các chuyên viên fb ads
– Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững
– Chế độ đãi ngộ: phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ, Tết, tăng lương mỗi năm 1 lần,...
– Môi trường chuyên nghiệp, sếp tâm lý.
– Đồng nghiệp gần gũi hỗ trợ nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

