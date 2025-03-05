Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Tập đoàn Adam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 95 Tô Vĩnh Diện,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu khách hàng và thực hiện quảng cáo tiếp cận khách hàng mục tiêu.

– Lên ý tưởng nội dung quảng cáo Facebook Ads.

– Set up và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook

– Lên kế hoạch marketing theo tháng, theo chiến dịch

– Đề xuất các giải pháp thúc đẩy hiệu quả hoạt động tiếp thị và quảng cáo

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 - 30 có thể làm fulltime

- Có 3 - 6 tháng kinh nghiệm về công việc tương đương.

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng edit ảnh và video cơ bản, biết cơ bản về setup quảng cáo

- Ham học hỏi, Máu lửa, Cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập.

- Thái độ tích cực, nhiệt tình, năng động, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng: Lương cơ bản (6tr - 8tr) + Phụ cấp 650k + Thưởng Kpis + Thưởng thi đua

– Nhận 100% lương cứng ngay từ tháng đầu thử việc

– Được đào tạo, cầm tay chỉ việc từ các teamlead, các chuyên viên fb ads

– Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững

– Chế độ đãi ngộ: phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ, Tết, tăng lương mỗi năm 1 lần,...

– Môi trường chuyên nghiệp, sếp tâm lý.

– Đồng nghiệp gần gũi hỗ trợ nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

