Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 8, tòa Ford, 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tham gia xây dựng và đề xuất cập nhật chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động thu hút nhân tài.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã thống nhất từng tháng và khi có phát sinh

Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông thương hiệu và thực hiện hành trình trải nghiệm dành cho ứng viên và nhân viên mới, đề xuất các chương trình EB phù hợp với ứng viên.

Tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng trên thị trường theo nhu cầu tuyển dụng.

Triển khai, điều phối các chương trình tạo nguồn hỗ trợ tuyển dụng (tuyển dụng nội bộ, thực tập sinh, giới thiệu nội bộ...);

Cập nhật thông tin thị trường tuyển dụng và tư vấn cho đơn vị về yêu cầu vị trí công việc, mức độ phù hợp, nhu cầu thị trường, dải lương...

Điều phối và hợp tác với đơn vị để thực hiện các hoạt động tuyển dụng theo quy trình như: thông báo tuyển dụng, phỏng vấn, thông báo kết quả tuyển dụng, thực hiện tờ trình tiếp nhận, chào đón ứng viên gia nhập.

Tổng hợp báo cáo, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất cải tiến đối với mảng công việc được phân giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên nghành có liên quan như QTNNL.

Từ 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương-

Chuyên môn: Sử dụng thành thạo words, exel ; Sử dụng thành thạo ứng dụng

Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam

Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm của Công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

