Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 8 Lô 10 – Ngõ 67, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tuyển dụng :

- Lên kế hoạch tuyển dụng theo tháng, quý, năm

- Phỏng vấn, làm hợp đồng cho nhân sự mới và giải thích cơ chế của Công ty

- Phối hợp với phòng Marketing xây dựng và quản lý trang tuyển dụng

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Kiểm soát ngân sách tuyển dụng, xây dựng file quản lý kênh/nguồn tuyển dụng và đánh giá hiệu quả tuyển dụng trên từng kênh/ nguồn

- Phối hợp với bộ phận liên quan kiểm soát, thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới (hội nhập nhân sự mới, tiếp nhận thử việc, theo dõi thử việc, đánh giá nhân sự đầu vào).

- Tìm kiếm và liên kết các điểm có thể tuyển dụng

Nhân sự :

- Đào tạo hội nhập

- Quản lý đào tạo nhóm nhân sự/ thực tập sinh HR

- Giải quyết khiếu nại nhân sự

Công việc khác:

- Thực hiện theo chỉ đạo cấp trên

- Xây dựng mẫu Báo cáo và báo cáo theo quy định

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân sự

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng lĩnh vực giáo dục.

- Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sắp xếp công việc

- Có khả năng làm việc độc lập cao, lắng nghe và xử lý thông tin, truyền đạt hiệu quả

- Có khả năng cư xử bình đẳng, không thiên vị và khéo léo trong xử lý các mối quan hệ, chủ động định hướng và hỗ trợ đội nhóm.

- Hoàn thành tốt các công việc được giao, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

- Yêu cầu có Laptop

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc môi trường chuyên nghiệp

- Mức lương 9-12tr

- Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, nghỉ mát,...

- Được trung tâm đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U

