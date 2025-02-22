Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

- Tiếp nhận các đề nghị tuyển dụng của các phòng ban và chủ động lập kế hoạch tuyển dụng.

- Đăng tuyển, tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh Online, Offline,...

- Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn.

- Tham gia phỏng vấn ứng viên cùng các phòng ban chuyên môn.

- Chuẩn bị các công việc tiếp nhận nhân viên mới.

- Báo cáo/phân tích theo định kỳ kết quả tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình làm việc để đảm bảo hiệu quả công việc.

- Tham gia xây dựng các kênh, các nền tảng xã hội để quảng bá hình ảnh nhân sự, thu hút ứng viên như Fanpage, tiktok,...

- Đẩy mạnh, phát triển mối quan hệ với các đơn vị cung cấp nguồn lao động (Trường Đại học, Cao Đẳng, đơn vị cung ứng lao động, trung tâm việc làm...)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Nhân sự, hoặc các ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Có kỹ năng thiết kế hình ảnh và video cơ bản

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển Mass, LĐPT,…

- Có hiểu biết về việc xây dựng, phát triển và dự trữ nguồn

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có kỹ năng nhìn nhận và đánh giá con người

- Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. (Excel và GG sheet)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18tr - 30tr (Ứng viên có thể đề xuất mức lương phù hợp với năng lực)

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

- Phụ cấp theo quy định Công ty.

- Thưởng các ngày Lễ, tết, sinh nhật Công ty và người lao động

- Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;

- Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình;

- Tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;

- Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty;

- Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển

