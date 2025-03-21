Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách ứng viên.

Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Quản lý ngân sách tuyển dụng và các nguồn lực liên quan.

Cập nhật thông tin thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

Có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm sử dụng các trang mạng xã hội và các nền tảng tuyển dụng trực tuyến.

Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan đến tuyển dụng.

Khả năng phân tích và đánh giá năng lực ứng viên.

Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Thỏa thuận mức lương vb từ 8 - 10 triệu + thưởng td và phụ cấp ăn trưa

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM

