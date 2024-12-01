Tuyển Content Creator Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các kịch bản nội dung cho video ngắn, đảm bảo tính hấp dẫn và phù hợp với xu hướng của từng nền tảng.
Hợp tác với các bộ phận khác để hiểu rõ mục tiêu thương hiệu và định hướng nội dung.
Chỉnh sửa video đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh sáng và rõ ràng.
Quản lý thời gian và các dự án một cách hiệu quả, đáp ứng hạn chót của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhạy sáng tạo, có năng khiếu hài hước.
Giọng nói rõ ràng và dễ nghe.
Có kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản và hiểu biết về các công cụ chỉnh sửa phổ biến như Capcut, hoặc tương tự.
Có khả năng chịu áp lực cao và đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu công việc.
Có tính cách chỉn chu, trách nhiệm và cam kết cao trong công việc.
Có kiến thức cơ bản về công nghệ

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được xuất hiện trên các kênh của ThinkVN, nâng cao hình ảnh bản thân và được chia sẻ đam mê tới cộng đồng công nghệ
Được đào tạo bài bản các kỹ năng về Content & Marketing
Tham gia vào các dự án trong và ngoài của ThinkVN
Trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới nhất
Mức lương/thưởng thoả thuận rõ ràng và theo năng lực, rất cạnh tranh so với thị trường.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tháng
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
Ưu đãi giá khi mua các sản phẩm của công ty
Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

