Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube…) phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến lược truyền thông.

Quản lý, phát triển và xây dựng nội dung cho các kênh social media của công ty, đặc biệt là Facebook fanpage và TikTok.

Lên ý tưởng, sản xuất nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video ngắn, livestream, trend-based content…) nhằm thu hút và tương tác với người dùng.

Tham gia đề xuất, xây dựng và thực thi các chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của FPT Telecom.

Phối hợp với team thiết kế, media, và các bộ phận liên quan để triển khai nội dung sáng tạo theo kế hoạch.

Nắm bắt xu hướng thị trường, cập nhật các xu hướng content hot trên mạng xã hội để áp dụng vào chiến lược nội dung.

Tham gia vào các chiến dịch marketing tổng thể, đóng góp ý tưởng sáng tạo và triển khai nội dung phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch.

Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung và đề xuất cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất của các kênh truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, social media marketing, hoặc các vị trí tương tự.

Kỹ năng viết lách, biên tập nội dung tốt, sáng tạo và bắt trend nhanh.

Hiểu biết về các nền tảng social media và thuật toán của chúng.

Kỹ năng quay dựng video cơ bản, sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video (Canva, CapCut, Adobe Premiere, v.v.) là một lợi thế.

Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác để triển khai ý tưởng.

Tư duy sáng tạo, linh hoạt, không ngại thử nghiệm các hình thức nội dung mới.

Có khả năng chịu được áp lực công việc và hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực

Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông.

Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.

Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè…

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý.

Hỗ trợ mua nhà, mua xe theo từng cấp bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

