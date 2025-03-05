Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Đ.Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Data Analyst

Theo dõi và phân tích tình hình doanh nghiệp các công ty con của tập đoàn.

Trình bày và trực quan hóa dữ liệu cho các leader.

Đưa ra phương án thử nghiệm, kiểm chứng và các chỉ số đo lường để nâng cao performance cho các công ty con.

Làm việc với các lãnh đạo của các đơn vị / phòng ban để xác định mối quan tâm về dữ liệu, tư vấn về việc áp dụng phân tích dữ liệu.

Trao đổi với BI Developer để thiết kế và xây dựng Dashboard.

Đề xuất mới để tự động hóa quy trình thu nhập dữ liệu hoặc phân tích.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về khoa học máy tính, CNTT, hệ thống thông tin và các ngành học liên quan

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu và xây dựng báo cáo. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Truyền thông hay Sáng tạo nội dung là một lợi thế.

Có kinh nghiệm với công cụ và ngôn ngữ hỗ trợ cho BI/analytics/statistics (Google BigQuery, Google Data Studio, Power BI, Oracle). Có kinh nghiệm với R hay Python là một lợi thế.

Có kinh nghiệm viết truy vấn dữ liệu phức tạp trong SQL hoặc ngôn ngữ tương tự.

Có kĩ năng phân tích cao, có thể độc lập xây dựng kế hoạch, đề ra phương án tổng hợp phân tích dữ liệu (cả định tính và định lượng).

Kĩ năng giao tiếp tốt và có tư duy doanh nghiệp mạnh mẽ, nhìn nhận vấn đề không chỉ ở góc nhìn dữ liệu.

Quyền Lợi

Thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm;

Ít nhất 12 ngày nghỉ phép/năm;

Nhân viên chính thức được nghỉ 01 ngày trong tháng sinh nhật;

Tham gia đầy đủ bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động;

Được công ty tài trợ gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp khi ký HĐLĐ;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

