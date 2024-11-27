Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chạy Ads nội & ngoại sàn (Shopee, Tik Tok, Tiki, Lazada, v.v), tối ưu các chỉ số trong định mức

Phụ trách việc đăng tải và tối ưu SEO sản phẩm trên các sàn TMĐT

Phối hợp với thiết kế xây dựng hình ảnh sản phẩm/ cửa hàng thu hút theo tháng hoặc Campaign

Lên kế hoạch và tham gia các Campaign/ Flash Sale của sàn

Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số và triển khai hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT

Báo cáo định kỳ và hỗ trợ trưởng bộ phận triển khai các hoạt động khác.

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng chạy Ads sàn Shoppe & Tik Tok

Có kinh nghiệm về Facebook Ads và Google Ads là một lợi thế

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng + Thưởng KPI (Lương cứng thỏa thuận theo năng lực)

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin