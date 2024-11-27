Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
- Hà Nội:
- Toà Thương Mại Chung Cư Udic
- Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chạy Ads nội & ngoại sàn (Shopee, Tik Tok, Tiki, Lazada, v.v), tối ưu các chỉ số trong định mức
Phụ trách việc đăng tải và tối ưu SEO sản phẩm trên các sàn TMĐT
Phối hợp với thiết kế xây dựng hình ảnh sản phẩm/ cửa hàng thu hút theo tháng hoặc Campaign
Lên kế hoạch và tham gia các Campaign/ Flash Sale của sàn
Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số và triển khai hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT
Báo cáo định kỳ và hỗ trợ trưởng bộ phận triển khai các hoạt động khác.
Thời gian và địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về Facebook Ads và Google Ads là một lợi thế
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
