Tuyển Digital Marketing KenCare Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Digital Marketing KenCare Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

KenCare Holdings
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
KenCare Holdings

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại KenCare Holdings

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- The Manor Officetel, 89 Nguyễn Hữu Cảnh Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Những thương hiệu chăm sóc da, làm lành vết thương & chống lão hóa toàn diện từ Công Nghệ Tế Bào Gốc bản quyền sở hữu trí tuệ!
• Bạn là một chuyên viên digital marketing đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, hay các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ tại các bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ tại Việt Nam?
• Bạn là người yêu thích làm đẹp, có mắt thẩm mỹ, luôn quan tâm tới các kiến thức và sự sáng tạo đột phá trong marketing?
• Bạn là người có mong muốn được tiếp cận và làm việc cùng các nhà sáng chế khoa học, những nhà tổ chức, quản lý doanh nghiệp, những chuyên gia có trí tuệ, luôn sáng tạo, luôn có tinh thần vượt khó, đã gặt hái nhiều năm kinh nghiệm để truyền tải lại cho bạn MIỄN PHÍ?
• Bạn là người có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và có trí hướng phát triển bản thân trong lĩnh vực thẩm mỹ cũng như có mong muốn cùng hợp tác lâu dài với công ty.
• CHÚNG TÔI CUNG CẤP MỘT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỤ THỂ & KẾT HỢP LÀM VIỆC HÀNG NGÀY VỚI BẠN!
• NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA BẠN:
• Tiếp nhận các chiến lược, kế hoạch marketing, content, hình ảnh thiết kế có sẵn đã được ban lãnh đạo cty phê duyệt hay/và lựa chọn để triển khai công việc marketing trong giai đoạn ngắn hạn cũng như chuẩn bị cho một kế hoạch media, branding, marketing lâu dài.
• Đóng góp ý kiến và lập kế digital marketing và các sự kiện offline marketing, đào tạo chuyển giao công nghệ tới các bệnh viện, thẩm mỹ viện, spa - các đối tác ứng dụng, đưa sản phẩm của công ty vào trị liệu thẩm mỹ, chăm sóc da và chăm sóc vết thương.
• Lập kế hoạch content marketing và viết content theo kế hoạch đã được phê duyệt.
• Phối hợp làm việc và quản lý công việc thiết kế từ ảnh bài post, video cho degital marketing, sự kiện tới thiết kế các ấn marketing khác.
• Có khả năng thiết kế ấn phẩm, các post quảng cáo cơ bản và đảm bảo được chất lượng content, design và post trên các phương tiện truyền thông của công ty cũng như quảng cáo trên các kênh media, báo chí, truyền thông công ty đã phê duyệt.
• Tìm kiếm, làm việc với một số các KOL, các agency, báo chí liên quan PR, truyền thông, marketing, quảng cáo, bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm việc chuyên với vị trí chuyên viên kiêm quản lý ban marketing cho ngành chuyên về mỹ phẩm (đã có kinh nghiệm làm việc cho các thương hiệu chăm sóc da, mỹ phẩm cao cấp là một lợi thế).
• Có kiến thức về branding và kiểm soát, quản trị về branding.
• Biết thiết kế các post quảng cáo.
• Biết edit, làm video.
• Có kinh nghiệm làm việc và quản lý các agency cung cấp dịch vụ digital MKT, PR, truyền thông.
• Có thái độ tốt, chịu được áp lực, trung thực và chăm chỉ.

Tại KenCare Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn từ 15 tới 30 triệu mỗi tháng hoặc hơn tùy vào khả năng của bạn.
• Nhận thêm thưởng hoàn thành tốt chỉ tiêu công việc, dự án, thưởng doanh thu.
• Nhận thêm thưởng quý và thưởng năm
• Mọi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe và phúc lợi xã hội được công ty cung cấp, đóng theo đúng quy chế quy định của công ty và luật lao động Việt Nam.
• Được gửi đi đào tạo nâng cao với các chuyên gia tại Việt Nam hay/và Singapore.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KenCare Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

KenCare Holdings

KenCare Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 809, Tầng 8, The Manor Officetel, 91 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-15-30-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job293379
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing CTCP Empire Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CTCP Empire Holding
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Min.de làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Min.de
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH RECHIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Digital Marketing INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Sendo Technology JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 30 Triệu Sendo Technology JSC
28 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Citics
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CONG TY TNHH TTD DESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CONG TY TNHH TTD DESIGNS
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ENCYCOM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MEADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEADS
4 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CONG TY TNHH TTD DESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CONG TY TNHH TTD DESIGNS
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH DECORNOW
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm