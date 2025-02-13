Tuyển Digital Marketing KenCare Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Manor Officetel, 89 Nguyễn Hữu Cảnh Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Những thương hiệu chăm sóc da, làm lành vết thương & chống lão hóa toàn diện từ Công Nghệ Tế Bào Gốc bản quyền sở hữu trí tuệ!

• Bạn là một chuyên viên digital marketing đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, hay các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ tại các bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ tại Việt Nam?

• Bạn là người yêu thích làm đẹp, có mắt thẩm mỹ, luôn quan tâm tới các kiến thức và sự sáng tạo đột phá trong marketing?

• Bạn là người có mong muốn được tiếp cận và làm việc cùng các nhà sáng chế khoa học, những nhà tổ chức, quản lý doanh nghiệp, những chuyên gia có trí tuệ, luôn sáng tạo, luôn có tinh thần vượt khó, đã gặt hái nhiều năm kinh nghiệm để truyền tải lại cho bạn MIỄN PHÍ?

• Bạn là người có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và có trí hướng phát triển bản thân trong lĩnh vực thẩm mỹ cũng như có mong muốn cùng hợp tác lâu dài với công ty.

• CHÚNG TÔI CUNG CẤP MỘT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỤ THỂ & KẾT HỢP LÀM VIỆC HÀNG NGÀY VỚI BẠN!

• NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA BẠN:

• Tiếp nhận các chiến lược, kế hoạch marketing, content, hình ảnh thiết kế có sẵn đã được ban lãnh đạo cty phê duyệt hay/và lựa chọn để triển khai công việc marketing trong giai đoạn ngắn hạn cũng như chuẩn bị cho một kế hoạch media, branding, marketing lâu dài.

• Đóng góp ý kiến và lập kế digital marketing và các sự kiện offline marketing, đào tạo chuyển giao công nghệ tới các bệnh viện, thẩm mỹ viện, spa - các đối tác ứng dụng, đưa sản phẩm của công ty vào trị liệu thẩm mỹ, chăm sóc da và chăm sóc vết thương.

• Lập kế hoạch content marketing và viết content theo kế hoạch đã được phê duyệt.

• Phối hợp làm việc và quản lý công việc thiết kế từ ảnh bài post, video cho degital marketing, sự kiện tới thiết kế các ấn marketing khác.

• Có khả năng thiết kế ấn phẩm, các post quảng cáo cơ bản và đảm bảo được chất lượng content, design và post trên các phương tiện truyền thông của công ty cũng như quảng cáo trên các kênh media, báo chí, truyền thông công ty đã phê duyệt.

• Tìm kiếm, làm việc với một số các KOL, các agency, báo chí liên quan PR, truyền thông, marketing, quảng cáo, bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm việc chuyên với vị trí chuyên viên kiêm quản lý ban marketing cho ngành chuyên về mỹ phẩm (đã có kinh nghiệm làm việc cho các thương hiệu chăm sóc da, mỹ phẩm cao cấp là một lợi thế).

• Có kiến thức về branding và kiểm soát, quản trị về branding.

• Biết thiết kế các post quảng cáo.

• Biết edit, làm video.

• Có kinh nghiệm làm việc và quản lý các agency cung cấp dịch vụ digital MKT, PR, truyền thông.

• Có thái độ tốt, chịu được áp lực, trung thực và chăm chỉ.

Tại KenCare Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn từ 15 tới 30 triệu mỗi tháng hoặc hơn tùy vào khả năng của bạn.

• Nhận thêm thưởng hoàn thành tốt chỉ tiêu công việc, dự án, thưởng doanh thu.

• Nhận thêm thưởng quý và thưởng năm

• Mọi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe và phúc lợi xã hội được công ty cung cấp, đóng theo đúng quy chế quy định của công ty và luật lao động Việt Nam.

• Được gửi đi đào tạo nâng cao với các chuyên gia tại Việt Nam hay/và Singapore.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KenCare Holdings

