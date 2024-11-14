Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu K300, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Định hướng, lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads.

Theo dõi, đánh giá liên tục hiệu suất chiến dịch, đề xuất phương án điều chỉnh đề nhằm tối ưu hiệu quả quảng cáo.

Phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu quảng cáo và đề xuất các phương án cải thiện.

Làm việc với bộ phận Content, Media để thực hiện, lên ý tưởng nội dung cho các chiến dịch trên Facebook Ads.

Quản lý và hỗ trợ team Facebook Ads.

Thực hiện các báo cáo đầy đủ và chi tiết theo yêu cầu của quản lý.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00) và Thứ 7 (8:00 - 12:00) (Có thể thỏa thuận khi phỏng vấn)

Địa điểm làm việc: Khu K300, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm

Tối thiểu tốt nghiệp Cao Đẳng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Facebook Ads, có kinh nghiệm tối ưu ngân sách và quảng cáo để đạt được hiệu quả ROI tốt nhất

Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ + Thưởng (Thoả thuận)

Thưởng tháng 13, 14; thưởng các dịp đặc biệt: Lễ Tết, đạt thành tích công việc tốt,...

Chính sách nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ để hỗ trợ bồi dưỡng năng lực, nâng cao kỹ năng chuyên môn, quản lý,... để phát triển

Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

