Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ IPC MASTERCOACH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, Trung tâm thương mại - Tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

-Lên ý tưởng, xây dựng và triển khai chiến lược nội dung cho website, blog, mạng xã hội và các kênh

truyền thông khác.

-Tạo ra nội dung hấp dẫn, độc đáo và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu (bài viết, bài đăng,

email marketing, video, infographic,...).

-Tối ưu hóa nội dung cho SEO để nâng cao thứ hạng tìm kiếm và lượng truy cập tự nhiên.

-Phân tích, đo lường hiệu quả của các chiến dịch content marketing qua các công cụ phân tích (Google

Analytics, các công cụ đo lường mạng xã hội).

-Phối hợp với các bộ phận khác (như Design, Sales, Product) để đảm bảo chiến lược nội dung đồng bộ và

hỗ trợ mục tiêu tổng thể của công ty.

-Cập nhật xu hướng, kiến thức mới trong ngành để tối ưu hóa chiến lược nội dung

-Ứng dụng các công cụ AI, chatGPT…để sáng tạo không giới hạn nội dung chất lượng, hiệu suất cao. Xây

kênh fanpage, tiktok, youtube tăng trưởng, hiệu suất cao.

-Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.

-Kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực content marketing hoặc sáng tạo nội dung.

-Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo, có khả năng truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và cuốn hút.

-Am hiểu SEO, các công cụ phân tích và tối ưu hóa nội dung.

-Sáng tạo, năng động và khả năng làm việc dưới áp lực.

-Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

-Sử dụng thành thạo các công cụ trí tuệ nhân tạo AI vào sáng tạo nội dung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ IPC MASTERCOACH Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương hấp dẫn và thưởng hiệu quả công việc: 8-15tr/tháng.

-Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

-Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ IPC MASTERCOACH

