Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
- Hà Nội: Tòa nhà N01
- T3 Khu Ngoại giao đoàn, đường Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Duyệt nội dung quảng cáo và đảm bảo nội dung quảng cáo theo đúng tiêu chí của công ty
1. Lập kế hoạch và triển khai chiến lược quảng cáo kỹ thuật số:
- Phát triển và quản lý chiến lược quảng cáo trực tuyến cho các kênh như Google Ads, Facebook Ads, YouTube,
và các nền tảng quảng cáo khác.
- Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng mới trong ngành quảng cáo kỹ thuật số để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.
2. Quản lý đội ngũ:
- Lãnh đạo và hướng dẫn đội ngũ Digital Ads để triển khai chiến dịch quảng cáo hiệu quả.
- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm về các công cụ, chiến thuật, và chiến lược quảng
cáo.
3. Quản lý ngân sách và tối ưu chi phí quảng cáo:
- Theo dõi và quản lý ngân sách quảng cáo cho từng chiến dịch.
- Tối ưu hóa chi phí quảng cáo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc chuyển đổi và tăng trưởng doanh
thu.
4. Đo lường và phân tích hiệu quả chiến dịch:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
