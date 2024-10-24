Tuyển Dự Án thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sóng Việt, 72 - 74 Phổ Quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.

+ Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.

+ Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt.

+ Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

+ Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.

- Theo dõi quản lý công trình được phân công.

+ Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình

+ Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu...định kỳ/đột xuất.

+ Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có).

+ Kiểm tra hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các đội thi công hoặc thầu phụ.

- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vị phụ trách.

- Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình.

+ Hướng dẫn, tư vấn Thầu phụ hoặc Đội thi công lập biện pháp thi công công trình, duyệt sơ bộ các biện pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập.

+ Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty làm chủ đầu tư theo phân công của trưởng phòng.

- Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung.

- Thực hiện các công việc khác.

+ Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu.

+ Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, biện pháp thi công và các tài liệu, văn bản khác có liên quan.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ cho các công nhân các của công ty khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: 1 năm.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành có liên quan.

- Thành thạo AutoCAD.

- Trung thực, siêng năng, chịu khó trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 8:00 - 17:00

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động hiện hành

- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng phòng (tùy kết quả kinh doanh của công ty).

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển

