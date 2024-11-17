Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING CAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING CAR
- Hồ Chí Minh: 71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Nghiên cứu nắm vững nội dung các nghiệp vụ được phép triển khai, tìm hiểu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh theo phạm vi địa bàn được phân công.
- Phát triển Hệ thống khách hàng nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Công ty đặt ra
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số của Phòng kinh doanh, cùng tham gia, đóng góp vào chỉ tiêu, sự phát triển của Phòng Kinh doanh
- Chăm sóc, phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng, tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
- Tham gia đào tạo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác quản lý, vận hành...
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có mối quan hệ với nhà hàng, khách sạn, quán bar là ưu thế
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING CAR Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ, Tết,
- Cơ hội thăng tiến cao, tăng lương theo năng lực,
- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING CAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
