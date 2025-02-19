Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6,ngõ 55 Dịch vọng, phường Dịch Vọng,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tuyển dụng (70%)

- Thực hiện quy trình Tuyển dụng

- Đào tạo nội bộ cho Nhân sự mới

- Hoàn thiện phiếu đánh giá Nhân sự, Hợp đồng

Truyền thông nội bộ (30%)

- Tổ chức các hoạt động chình của công ty: sinh nhật, .....

- Phối hợp với các phòng ban tổ chức các chương trình, sự kiện nội bộ

- Lập các Báo cáo liên quan đến Công việc.

- Thực hiện các Công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Tuyển dụng, HCNS

-Nhanh nhẹn, linh hoạt nhạy bén trong công việc

-Giao tiếp đàm phán thuyết phục tốt

Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương cơ bản + KPI + Phụ cấp ( Lương cơ bản: 8-15trvnđ + KPI: .....................vnđ)

- Tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin