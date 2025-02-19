Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6,ngõ 55 Dịch vọng, phường Dịch Vọng,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tuyển dụng (70%)
- Thực hiện quy trình Tuyển dụng
- Đào tạo nội bộ cho Nhân sự mới
- Hoàn thiện phiếu đánh giá Nhân sự, Hợp đồng
Truyền thông nội bộ (30%)
- Tổ chức các hoạt động chình của công ty: sinh nhật, .....
- Phối hợp với các phòng ban tổ chức các chương trình, sự kiện nội bộ
- Lập các Báo cáo liên quan đến Công việc.
- Thực hiện các Công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Tuyển dụng, HCNS
-Nhanh nhẹn, linh hoạt nhạy bén trong công việc
-Giao tiếp đàm phán thuyết phục tốt
Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập: Lương cơ bản + KPI + Phụ cấp ( Lương cơ bản: 8-15trvnđ + KPI: .....................vnđ)
- Tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, ổn định
