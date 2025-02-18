Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Center Point, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

- Thực thi tuyển dụng các vị trí được oder.

- Quản lý và theo dõi biến động nhân sự.

- Chấm công, tính lương.

- Tham gia xây dựng, đề xuất, điều chỉnh hệ thống quy chế, quy trình, chế độ phúc lợi của công ty.

- Tiếp nhận nhân sự mới, quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự.

- Thực hiện và hoàn thiện các thủ tục HĐLĐ, soạn thảo ban hành/ các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm, tăng lương...

- Báo tăng, giảm nhân sự trên phần mềm BHXH,..

- Quản lý, bảo quản tài sản của công ty.

- Xây dựng, lưu trữ hồ sơ trong toàn công ty.

- Tham gia phổ biến văn bản pháp luật, xử lý việc vi phạm kỷ luật trong công ty.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBCNV toàn Công ty.

- Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao phó,

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương tự.

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên nghành liên quan.

- Ngoại hình ưa nhìn

- Giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, công cụ văn phòng,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 9-12M, phù hợp với năng lực.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định cúa pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiền rõ ràng.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm của công ty.

- Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

