Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIGX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp như: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,... Sau đó sẽ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách liên quan.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty.

Lập bảng chấm công và lên Payslip cho nhân viên.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Theo dõi giao dịch của khách hàng để thực hiện thao tác nạp tiền quảng cáo kịp thời.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Tổng hợp chứng từ, lập bảng kê mua vào, bán ra => Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý

Tổng hợp số liệu làm và nộp BCTC, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, dữ liệu tổng hợp và dữ liệu chi tiết.

Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình lãi - lỗ của doanh nghiệp.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng.

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Làm việc với ngân hàng, thuế, BHXH....

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Thực hiện các công việc khác mà BGĐ yêu cầu liên quan đến Admin văn phòng (khi có phát sinh)

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học ngành kế toán

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Có kinh nghiệm tại các công ty công nghệ, quảng cáo là lợi thế

Các hoạt động nội bộ như Teambuilding, Company trip, Happy Hours, Birthday party hàng tháng... -

Thưởng performance, lương tháng 13

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và kết quả kinh doanh

Xét nâng lương 1 năm/lần

