Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 51 - 53 đường D4, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ đối tác, khách hàng.

Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán.

Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Word.

Có kiến thức về kế toán nội bộ và các quy định về tài chính kế toán hiện hành.

Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin