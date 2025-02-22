Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 51
- 53 đường D4, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi và quản lý công nợ đối tác, khách hàng.
Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán.
Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Word.
Có kiến thức về kế toán nội bộ và các quy định về tài chính kế toán hiện hành.
Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán Misa.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
Chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Word.
Có kiến thức về kế toán nội bộ và các quy định về tài chính kế toán hiện hành.
Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán Misa.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
Chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI