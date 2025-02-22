Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CAN LINES VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực quầy lễ tân;

Trực và giải quyết, chuyển thông tin đến bộ phận liên quan qua điện thoại;

Hỗ trợ tiếp nhận & xử lý các tài liệu, công văn, thư từ đi/ đến trong phạm vi cho phép;

Hỗ trợ tìm NCC đặt mua VPP/các thiết bị khác…

Sắp xếp tài liệu, hồ sơ nhân viên;

Hậu cần cho các sự kiện, cuộc họp của Công ty;

Công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng ngành Quản trị Nhân sự, KHXH&NV, Thư ký hành chính…;

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;

Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc;

Thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CAN LINES VN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ gửi xe và dấu mộc cho bài báo cáo;

Có cơ hội học tập tiếp xúc gần với công việc hành chính nhân sự, môi trường công ty;

Tham gia vào các hoạt động, sự kiện của Công ty như 20/10, 8/3, Party...

Khu vực Pantry ăn uống, view Rooftop trên cao ngắm Landmark81;

Đặc biệt trong quá trình thực tập nếu làm việc tốt sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAN LINES VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin