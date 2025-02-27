Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trương Định, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Trách nhiệm chính:
- Quản lý và kiểm soát đơn hàng
- Quản lý kho hàng: Kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu, sắp xếp tối ưu hàng hóa xuất - nhập - tồn
- Quản lý & thu hồi công nợ
- Theo dõi & báo cáo BHYT, BHXH, BHTN
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm kế toán Misa
- Lập các báo cáo quản trị theo nội quy công ty
- Kiểm tra đối chiếu số liệu để kê khai thuế, lập tờ khai thuế quý, báo cáo tài chính quý, năm
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp chuyên ngành Kế Toán hoặc Tài Chính trình độ cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phân phối hàng hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các lĩnh vực sau thương mại, sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, f&b,...
- Thành thạo việc sử dụng word, excel, phần mềm kế toán Misa và có khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực và tuân thủ hạn chót chặt chẽ.
- Tinh thần làm việc nhóm cao và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 7)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.
- Mức lương từ 9 -15 triệu. Lương tháng 13.
- Các Chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước.
- Du lịch, team building định kỳ hằng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Đường Nội Khu Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

