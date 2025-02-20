Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Kế toán công nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 76 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Lập chứng từ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho;
-
Lập chứng từ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho;
- Theo dõi kiểm soát tồn kho hàng ngày, lập báo cáo nhập xuất tồn kho định kỳ (tuần/tháng/năm);
Theo dõi kiểm soát tồn kho hàng ngày, lập báo cáo nhập xuất tồn kho định kỳ (tuần/tháng/năm);
- Theo dõi công nợ của nhà cung cấp.
Theo dõi công nợ của nhà cung cấp.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
- Phụ trách công tác hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Công ty.
Phụ trách công tác hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Công ty.
- Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ tài liệu kế toán/kho một cách khoa học theo thời gian quy định.
Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ tài liệu kế toán/kho một cách khoa học theo thời gian quy định.
- Đánh giá mức độ lưu chuyển hàng hóa, nhằm kiểm soát chi phí mua hàng, vận chuyển, lưu kho… để tối ưu hóa chi phí hoạt động.
Đánh giá mức độ lưu chuyển hàng hóa, nhằm kiểm soát chi phí mua hàng, vận chuyển, lưu kho… để tối ưu hóa chi phí hoạt động.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán.
Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán.
- Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính của công ty để tăng hiệu quả hoạt động.
Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính của công ty để tăng hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm vị trí Kế toán kho tại các ngành bán lẻ
Sự dụng thành thạo excel và phần mềm kế toán Misa
Độ tuổi: 24 - 25

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ
- Lương tháng 13
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Building 59, 71/1 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-no-thu-nhap-8-9-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job316721
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP TMDV Vua Cua làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty CP TMDV Vua Cua
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Hùng Thủy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Hùng Thủy
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Sản Xuất Bảo Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Sản Xuất Bảo Long
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dân Khang
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
8.5 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
8.5 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm