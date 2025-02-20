Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại JobsGO Recruit
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- JJ9
- JJ10
- JJ11 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm hồ sơ gửi bệnh viện để thu hồi công nợ
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu/ đòi nợ khách hàng.
- Theo dõi chứng từ ngân hàng, thanh toán.
- Theo dõi, xuất hoá đơn bán hàng.
- Các công việc kế toán theo sự điều hành của Kế toán Trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề có liên quan.
- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: 22-35
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có nguyện vọng làm việc lâu dài cho Công ty.
- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thoả thuận
- Chế độ bảo hiểm, lương thưởng, BHXH, BHYT theo chế độ lao động nhà nước.
- Đào tạo đầu vào khi bắt đầu công việc.
- Du lịch hàng năm tùy theo tình hình lợi nhuận của Công ty.
- Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 7h30- 11h30 : 13h30-17h; Thứ Bảy: 7h30-11h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
