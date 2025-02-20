Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - JJ9 - JJ10 - JJ11 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm hồ sơ gửi bệnh viện để thu hồi công nợ

- Theo dõi tình hình công nợ phải thu/ đòi nợ khách hàng.

- Theo dõi chứng từ ngân hàng, thanh toán.

- Theo dõi, xuất hoá đơn bán hàng.

- Các công việc kế toán theo sự điều hành của Kế toán Trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề có liên quan.

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 22-35

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài cho Công ty.

- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Quyền Lợi

- Mức lương: thoả thuận

- Chế độ bảo hiểm, lương thưởng, BHXH, BHYT theo chế độ lao động nhà nước.

- Đào tạo đầu vào khi bắt đầu công việc.

- Du lịch hàng năm tùy theo tình hình lợi nhuận của Công ty.

- Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 7h30- 11h30 : 13h30-17h; Thứ Bảy: 7h30-11h30

Cách Thức Ứng Tuyển

