Tuyển Kế toán nội bộ Hộ kinh doanh Jimin International Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hộ kinh doanh Jimin International Clinic
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 160 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đón tiếp Khách hàng theo đúng quy định
Tạo đơn hàng và thanh toán, tạo phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho
Nhập doanh thu ngày, tuần, tháng, KPI, sổ quỹ
Kiểm soát bảng kiểm kê quỹ tiền mặt
Báo cáo doanh thu
Báo cáo cho Giám Đốc Chi Nhánh và Kế Toán Trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 tuổi trở lên/Ngoại hình sáng
Nam/Nữ, Trình độ Đại Học, Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán
Có năng lực nghiệp vụ kế toán và kinh nghiệm > 06 tháng
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, cẩn thận, chắc chắn trong công việc
Có thể tăng ca

Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng 9.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng.
Tổng thu nhập từ 12.000.000đ - 15.000.000đ
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Jimin International Clinic

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 158-160 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

