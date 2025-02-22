Tuyển Kế toán nội bộ Hộ kinh doanh Jimin International Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 160 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đón tiếp Khách hàng theo đúng quy định

Tạo đơn hàng và thanh toán, tạo phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho

Nhập doanh thu ngày, tuần, tháng, KPI, sổ quỹ

Kiểm soát bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

Báo cáo doanh thu

Báo cáo cho Giám Đốc Chi Nhánh và Kế Toán Trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 tuổi trở lên/Ngoại hình sáng

Nam/Nữ, Trình độ Đại Học, Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán

Có năng lực nghiệp vụ kế toán và kinh nghiệm > 06 tháng

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, cẩn thận, chắc chắn trong công việc

Có thể tăng ca

Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng 9.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng.

Tổng thu nhập từ 12.000.000đ - 15.000.000đ

Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin