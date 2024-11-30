Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ATACC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 249A Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

- Làm hồ sơ, chứng từ thanh toán ngân hàng

- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả

- Sao kê, đối soát chứng từ thanh toán với ngân hàng

- Theo dõi đối soát hồ sơ

- Công nợ phải thu khách hàng

- Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

- Có chí tiến thủ, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm

- Ưu tiên sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản từ 7-9 triệu + Phụ cấp

- Thưởng năm + Lương tháng 13

- Được đào tạo chuyên môn trong công việc để hội nhập công ty

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, có lương thâm niên

- Hưởng các chế độ: nghỉ Lễ Tết được thưởng, sinh nhật, du lịch...

- Thưởng Lễ, Tết hàng năm đầy đủ theo quy định nhà nước

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển

