Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ATACC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ATACC
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ATACC

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 249A Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Làm hồ sơ, chứng từ thanh toán ngân hàng
- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
- Sao kê, đối soát chứng từ thanh toán với ngân hàng
- Theo dõi đối soát hồ sơ
- Công nợ phải thu khách hàng
- Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
- Có chí tiến thủ, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm
- Ưu tiên sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ATACC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 7-9 triệu + Phụ cấp
- Thưởng năm + Lương tháng 13
- Được đào tạo chuyên môn trong công việc để hội nhập công ty
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, có lương thâm niên
- Hưởng các chế độ: nghỉ Lễ Tết được thưởng, sinh nhật, du lịch...
- Thưởng Lễ, Tết hàng năm đầy đủ theo quy định nhà nước
- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ATACC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà 22 tầng, số 249A Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

