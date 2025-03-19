Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - C3/3 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lưu trữ, phân loại, sắp xếp các chứng từ nội bộ.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ.

Hạch toán chứng từ theo đúng quy định nội bộ.

Phối hợp cùng các kế toán khác trong công việc.

Phân tích, thống kê số liệu về tình hình kinh doanh công ty, qua đó cung cấp thông tin, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển trong tương lai cho doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ hoặc kế toán.

Có ít nhất

năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ hoặc kế toán.

Nắm vững các kiến thức kế toán toàn diện, các chuẩn mực kế toán và pháp luật liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo trình độ và năng lực

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin