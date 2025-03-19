Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 58/44/9 Đường 5, Linh Trung, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xuất hóa đơn trên phần mềm MISA.
- Nhập dữ liệu kế toán vào phần mềm G9.
- Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh.
- Quản lý kho, Lập các báo cáo NXT, Báo cáo công nợ.
- Lập bảng kê, theo dõi, cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra, Thu- Chi nội bộ.
- Tiếp nhận đơn hàng và liên kết các bộ phận để thực hiện, theo dõi cho đến khi hoàn tất.
- Hoàn tất việc in sổ sách, lưu trữ chứng từ, xác định được kết quả kinh doanh có hướng dẫn của kế toán thuế.
- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên và kế toán thuế theo tình hình hoạt động của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có nghiệp vụ về kế toán.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan.
- Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ.
- Không ngại việc, chịu được áp lực công việc có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
- Biết ngoại ngữ ( tiếng anh) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: từ 8,000,000- thoả thuận cạnh tranh, theo năng lực. Review lương mỗi năm một lần.
-Được đi dã ngoại, du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động tại công ty.
-Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
-Thưởng lễ, tết và chính sách hiếu hỷ, cưới hỏi theo quy chế riêng của công ty.
- Ký HĐLĐ và tham gia BHXH - BHYT - BHTN, các chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của pháp luật.
-Môi trường làm việc trẻ, năng động, cởi mở, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 58/44/09 Đường 5., p.Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

