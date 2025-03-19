Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL
- Hồ Chí Minh:
- 58/44/9 Đường 5, Linh Trung, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Xuất hóa đơn trên phần mềm MISA.
- Nhập dữ liệu kế toán vào phần mềm G9.
- Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh.
- Quản lý kho, Lập các báo cáo NXT, Báo cáo công nợ.
- Lập bảng kê, theo dõi, cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra, Thu- Chi nội bộ.
- Tiếp nhận đơn hàng và liên kết các bộ phận để thực hiện, theo dõi cho đến khi hoàn tất.
- Hoàn tất việc in sổ sách, lưu trữ chứng từ, xác định được kết quả kinh doanh có hướng dẫn của kế toán thuế.
- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên và kế toán thuế theo tình hình hoạt động của công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan.
- Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ.
- Không ngại việc, chịu được áp lực công việc có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
- Biết ngoại ngữ ( tiếng anh) là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
-Được đi dã ngoại, du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động tại công ty.
-Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
-Thưởng lễ, tết và chính sách hiếu hỷ, cưới hỏi theo quy chế riêng của công ty.
- Ký HĐLĐ và tham gia BHXH - BHYT - BHTN, các chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của pháp luật.
-Môi trường làm việc trẻ, năng động, cởi mở, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
