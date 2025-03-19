Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 58/44/9 Đường 5, Linh Trung, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xuất hóa đơn trên phần mềm MISA.

- Nhập dữ liệu kế toán vào phần mềm G9.

- Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh.

- Quản lý kho, Lập các báo cáo NXT, Báo cáo công nợ.

- Lập bảng kê, theo dõi, cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra, Thu- Chi nội bộ.

- Tiếp nhận đơn hàng và liên kết các bộ phận để thực hiện, theo dõi cho đến khi hoàn tất.

- Hoàn tất việc in sổ sách, lưu trữ chứng từ, xác định được kết quả kinh doanh có hướng dẫn của kế toán thuế.

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên và kế toán thuế theo tình hình hoạt động của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có nghiệp vụ về kế toán.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ.

- Không ngại việc, chịu được áp lực công việc có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.

- Biết ngoại ngữ ( tiếng anh) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: từ 8,000,000- thoả thuận cạnh tranh, theo năng lực. Review lương mỗi năm một lần.

-Được đi dã ngoại, du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động tại công ty.

-Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

-Thưởng lễ, tết và chính sách hiếu hỷ, cưới hỏi theo quy chế riêng của công ty.

- Ký HĐLĐ và tham gia BHXH - BHYT - BHTN, các chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của pháp luật.

-Môi trường làm việc trẻ, năng động, cởi mở, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL

