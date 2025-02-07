Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 11a đường số 9, p. Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phụ trách công tác chấm công, tính lương cho nhân viên của xưởng và văn phòng.
Quản lý thu chi tiền mặt, ngân hàng.
Theo dõi công nợ nhà cung cấp, đối tác, khách hàng
Báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý.
Kiểm kê, Đặt nguyên vật liệu theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng Excel, Google Drive và các phầm mềm kế toán chuyên dụng (Amis, Fastwork) trong làm việc.
Hiểu biết và sẵn sàng học hỏi về nghiệp vụ thuế, báo cáo tài chính (nếu có).
Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi
Cẩn thận, năng động, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: Từ 8.5 – 12 triệu/ tháng (Bao gồm: LCB: 6 triệu/ tháng, Phụ cấp 500k/ tháng, Hoa hồng 1% doanh thu hàng tháng (cam kết hoa hồng tối thiểu >= 2 triệu/ tháng).
HĐLĐ, BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết, lương tháng 13.
Hoạt động phong trào: hội thao, sinh nhật, du lịch, teambuilding, các khóa đào tạo kỹ năng...
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7: 8h00 - 17h00, văn phòng máy lạnh
Được cấp phát đầy đủ máy tính và các công cụ, dụng cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN
