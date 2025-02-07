Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11a đường số 9, p. Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách công tác chấm công, tính lương cho nhân viên của xưởng và văn phòng.

Quản lý thu chi tiền mặt, ngân hàng.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, đối tác, khách hàng

Báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý.

Kiểm kê, Đặt nguyên vật liệu theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng Excel, Google Drive và các phầm mềm kế toán chuyên dụng (Amis, Fastwork) trong làm việc.

Hiểu biết và sẵn sàng học hỏi về nghiệp vụ thuế, báo cáo tài chính (nếu có).

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

Cẩn thận, năng động, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 8.5 – 12 triệu/ tháng (Bao gồm: LCB: 6 triệu/ tháng, Phụ cấp 500k/ tháng, Hoa hồng 1% doanh thu hàng tháng (cam kết hoa hồng tối thiểu >= 2 triệu/ tháng).

HĐLĐ, BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết, lương tháng 13.

Hoạt động phong trào: hội thao, sinh nhật, du lịch, teambuilding, các khóa đào tạo kỹ năng...

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7: 8h00 - 17h00, văn phòng máy lạnh

Được cấp phát đầy đủ máy tính và các công cụ, dụng cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN

