Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm tra tình trạng Xuất Nhập tồn của hàng hoá
- Theo dõi và quản lý công nợ
- Theo dõi Thu - chi
- Kiểm tra, đối chiếu lại các báo cáo của bộ phận kế toán
- Lập báo cáo Kết quả kinh doanh
-Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác
- Hỗ trợ công việc cho Giám đốc tài chính
- Lập báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính
- Tiếng Anh: đọc viết cơ bản
- Kỹ năng office thành thạo
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
- Biết sử dụng phần mềm kế toán (Phần mềm Misa là 1 lợi thế)
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi
- Kỹ năng office thành thạo
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
- Biết sử dụng phần mềm kế toán (Phần mềm Misa là 1 lợi thế)
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8.000.000-10.000.000 VNĐ
- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật lao động
- Ngoài chế độ lương, được thưởng lễ/Tết
- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật lao động
- Ngoài chế độ lương, được thưởng lễ/Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
