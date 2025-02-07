Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Kiểm tra tình trạng Xuất Nhập tồn của hàng hoá

- Theo dõi và quản lý công nợ

- Theo dõi Thu - chi

- Kiểm tra, đối chiếu lại các báo cáo của bộ phận kế toán

- Lập báo cáo Kết quả kinh doanh

-Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

- Hỗ trợ công việc cho Giám đốc tài chính

- Lập báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính

- Tiếng Anh: đọc viết cơ bản

- Kỹ năng office thành thạo

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

- Biết sử dụng phần mềm kế toán (Phần mềm Misa là 1 lợi thế)

- Độ tuổi: dưới 35 tuổi

Quyền Lợi

- Lương: 8.000.000-10.000.000 VNĐ

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật lao động

- Ngoài chế độ lương, được thưởng lễ/Tết

Cách Thức Ứng Tuyển

