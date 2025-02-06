Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37A - B Hùng Vương, F4, Quận 5, Quận 5, Quận 5

Kế toán nội bộ

Theo dõi, kiểm tra các hồ sơ, chứng từ kế toán

Lưu trữ hợp đồng, chứng từ, hồ sơ kế toán đầy đủ và đúng quy định

Theo dõi công nợ khách hàng, xác nhận và liên hệ thu hồi công nợ

Thực hiện và hạch toán thu chi hàng ngày

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, nghiệp vụ quản lý kho

Thực hiện các báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu công việc

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Được định hướng phát triển chuyên môn lên kế toán tổng hợp và phát triển chuyên môn thuế

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 - thứ 6 và ngày thứ 7 cách tuần

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan.

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán.

Tối thiểu 01-02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Chủ động trong việc tổ chức, sắp xếp, phân tích và xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Thái độ làm việc “ tôi có thể”. Chủ động trong việc tìm giải pháp cho các vấn đề.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm kế toán.

Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp.

Có thể thích nghi với môi trường làm việc trẻ, năng động, phát triển nhanh và tuân thủ deadline trong công việc.

Cầu tiến, không ngại học cái mới. Muốn thử thách bản thân ở các công việc khó.

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông.

Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có lý tưởng và tâm huyết.

Thu nhập: 10-13 triệu/tháng, có thể hơn nếu có năng lực tốt

Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...

Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn .

Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...Môi trường trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

