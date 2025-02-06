Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
- Hồ Chí Minh: 37A
- B Hùng Vương, F4, Quận 5, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Theo dõi, kiểm tra các hồ sơ, chứng từ kế toán
Lưu trữ hợp đồng, chứng từ, hồ sơ kế toán đầy đủ và đúng quy định
Theo dõi công nợ khách hàng, xác nhận và liên hệ thu hồi công nợ
Thực hiện và hạch toán thu chi hàng ngày
Hạch toán nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, nghiệp vụ quản lý kho
Thực hiện các báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu công việc
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Được định hướng phát triển chuyên môn lên kế toán tổng hợp và phát triển chuyên môn thuế
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 - thứ 6 và ngày thứ 7 cách tuần
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán.
Tối thiểu 01-02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Chủ động trong việc tổ chức, sắp xếp, phân tích và xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Thái độ làm việc “ tôi có thể”. Chủ động trong việc tìm giải pháp cho các vấn đề.
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm kế toán.
Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp.
Có thể thích nghi với môi trường làm việc trẻ, năng động, phát triển nhanh và tuân thủ deadline trong công việc.
Cầu tiến, không ngại học cái mới. Muốn thử thách bản thân ở các công việc khó.
Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có lý tưởng và tâm huyết.
Thu nhập: 10-13 triệu/tháng, có thể hơn nếu có năng lực tốt
Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...
Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn .
Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc
Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...Môi trường trẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
