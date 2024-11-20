Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH PGCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH PGCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH PGCO
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty TNHH PGCO

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH PGCO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 18 TT23

- Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi quỹ
- Cập nhật chứng từ thu chi
- Lên đơn hàng
- Liên hệ và theo dõi tiến độ đơn hàng
- Tổng hợp hồ sơ chứng từ từ kho về
- Kiểm tra giữa bản cứng và phần mềm các chứng từ xuất nhập kho
- Làm các công việc khác cấp trên giao
- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ khác
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy
- Yêu cầu kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới ra trường, được hướng dẫn và đào tạo.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Word, Excel, phần mềm kế toán Misa, Amis…)
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc
- Mong muốn ứng viên gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH PGCO Thì Được Hưởng Những Gì

* Thu nhập từ 8/tháng đến 10 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm & năng lực)
• Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ, thưởng lễ tết,....)
• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 7
• Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h15, Nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PGCO

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH PGCO

Công Ty TNHH PGCO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4, Ngõ 348, Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

