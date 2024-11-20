Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH PGCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 TT23 - Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi quỹ

- Cập nhật chứng từ thu chi

- Lên đơn hàng

- Liên hệ và theo dõi tiến độ đơn hàng

- Tổng hợp hồ sơ chứng từ từ kho về

- Kiểm tra giữa bản cứng và phần mềm các chứng từ xuất nhập kho

- Làm các công việc khác cấp trên giao

- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ khác

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy

- Yêu cầu kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới ra trường, được hướng dẫn và đào tạo.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Word, Excel, phần mềm kế toán Misa, Amis…)

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc

- Mong muốn ứng viên gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH PGCO Thì Được Hưởng Những Gì

* Thu nhập từ 8/tháng đến 10 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm & năng lực)

• Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ, thưởng lễ tết,....)

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 7

• Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h15, Nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PGCO

