Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH PGCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH PGCO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 18 TT23
- Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Theo dõi quỹ
- Cập nhật chứng từ thu chi
- Lên đơn hàng
- Liên hệ và theo dõi tiến độ đơn hàng
- Tổng hợp hồ sơ chứng từ từ kho về
- Kiểm tra giữa bản cứng và phần mềm các chứng từ xuất nhập kho
- Làm các công việc khác cấp trên giao
- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ khác
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy
- Yêu cầu kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới ra trường, được hướng dẫn và đào tạo.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Word, Excel, phần mềm kế toán Misa, Amis…)
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc
- Mong muốn ứng viên gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty TNHH PGCO Thì Được Hưởng Những Gì
* Thu nhập từ 8/tháng đến 10 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm & năng lực)
• Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ, thưởng lễ tết,....)
• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 7
• Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h15, Nghỉ Chủ Nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PGCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
