Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 99 ngõ 2 Phan Bá Vành , phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Giám sát, Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hóa theo đúng quy định của công ty.
- Quỹ: Đảm bảo an toàn tiền mặt, quản lý quỹ tiền mặt đúng quy định của công, check nhóm quỹ chi nhánh hàng ngày sổ quỹ, tiền quỹ
- Thanh toán: Soát xét, kiểm tra, ký duyệt toàn bộ các khoản chi tại chi nhánh đúng quy định của công ty.
- Công nợ : Giám sát kinh doanh , kế toán kho hàng, kế toán công nợ.
- Hư hao trong bán hàng và hư hao trong sản xuất gia công chế biến: Kiểm soát , phát hiện và báo cáo BGD ngay các hư hao vượt định mức để có điều chỉnh kịp thời.
- Triển khai và quản lý dịch vụ thủ tục đăng ký với Chi cục thuế huyện để xuất hóa đơn GTGT tại chi nhánh đúng pháp luật.
- Kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán của chi nhánh để điều chỉnh cho đúng quy định
- Kiểm tra toàn bộ các báo cáo kế toán của chi nhánh trước khi gửi về văn phòng Hà Nội
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tư duy logic tốt, nắm bắt công việc nhanh.
- Tỉ mỉ, mẫn cán, trung thực, trách nhiệm cao.
- Chịu được áp lực và đòi hỏi cao trong công việc
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chế độ phục lợi theo quy định Nhà nước và Công ty: BHXH, BHYT, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch năm, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.....
- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
- Được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI