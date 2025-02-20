Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 ngõ 2 Phan Bá Vành , phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

- Giám sát, Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hóa theo đúng quy định của công ty.



- Quỹ: Đảm bảo an toàn tiền mặt, quản lý quỹ tiền mặt đúng quy định của công, check nhóm quỹ chi nhánh hàng ngày sổ quỹ, tiền quỹ



- Thanh toán: Soát xét, kiểm tra, ký duyệt toàn bộ các khoản chi tại chi nhánh đúng quy định của công ty.



- Công nợ : Giám sát kinh doanh , kế toán kho hàng, kế toán công nợ.



- Hư hao trong bán hàng và hư hao trong sản xuất gia công chế biến: Kiểm soát , phát hiện và báo cáo BGD ngay các hư hao vượt định mức để có điều chỉnh kịp thời.



- Triển khai và quản lý dịch vụ thủ tục đăng ký với Chi cục thuế huyện để xuất hóa đơn GTGT tại chi nhánh đúng pháp luật.



- Kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán của chi nhánh để điều chỉnh cho đúng quy định



- Kiểm tra toàn bộ các báo cáo kế toán của chi nhánh trước khi gửi về văn phòng Hà Nội

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu bắt buộc: thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.



- Tư duy logic tốt, nắm bắt công việc nhanh.



- Tỉ mỉ, mẫn cán, trung thực, trách nhiệm cao.



- Chịu được áp lực và đòi hỏi cao trong công việc



Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư



Kinh nghiệm: 2 Năm



Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, từ 12-15 triệu phụ thuộc vào năng lực.



- Hưởng đầy đủ các chế độ phục lợi theo quy định Nhà nước và Công ty: BHXH, BHYT, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch năm, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.....



- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.



- Được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ



- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM

