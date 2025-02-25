Tuyển Kế toán tổng hợp ReStaff - Công ty TNHH Nhân Sự Phần Mềm Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại ReStaff - Công ty TNHH Nhân Sự Phần Mềm Việt
- Hồ Chí Minh:
- Centec Tower, 72
- 74 Nguyễn Thị Minh Khai,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
I. Định nghĩa
Đảm bảo tuân thủ luật và quy định về thuế, pháp lý của doanh nghiệp. Quản lý các khoản doanh thu - chi phí - lợi nhuận, thực hiện sổ sách kế toán và báo cáo kiểm toán hàng năm.
II. Trách nhiệm:
Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định về thuế. Nộp các báo cáo thuế và tiền thuế đúng quy định
Ghi sổ kịp thời, hạch toán doanh thu - chi phí hợp lý.
Thực hiện kiểm toán thuế và đảm bảo tất cả các khoản thanh toán liên quan đến tiền lương đều tuân thủ pháp luật.
III. Mô tả công việc
Thanh toán lương và hợp pháp hóa chi phí tiền lương:
Đảm bảo việc thanh toán lương chính xác và tuân thủ bảng lương do bộ phận nhân sự cung cấp. Hợp pháp hóa chi phí tiền lương và đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán tiền lương đều đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và quy định.
Tuân thủ thuế:
Quản lý và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, bao gồm việc lập và nộp thuế VAT, thuế TNDN, FCT, thuế TNCN và các báo cáo thuế khác. Hợp pháp hóa chi phí kinh doanh, cân đối doanh thu và chi phí, cập nhật kịp thời các quy định về thuế.
Kế toán:
Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được ghi lại chính xác hàng ngày trong phần mềm kế toán và tất cả các tài khoản đều được đối chiếu, cân đối và tuân thủ các quy định. Quản lý các mục nhật ký, số dư sổ cái phụ và đảm bảo rằng hồ sơ tài chính là chính xác và đầy đủ.
Xuất invoice nội bộ và thuế cho khách hàng.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cử nhân về Kế toán, Thuế hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, đặc biêt là về mảng thuế.
Kỹ năng:
Kiến thức chuyên sâu về luật và các quy định về thuế.
Thành thạo báo cáo thuế, chuẩn bị kiểm toán và quản lý doanh thu - chi phí - lợi nhuận Thực hiện công việc chi tiết với độ chính xác cao.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Tiếng anh cơ bản
Tại ReStaff - Công ty TNHH Nhân Sự Phần Mềm Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Comprehensive healthcare insurance package for you and your dependents.
Annual health check-up included.
12 days of annual leave per year, with the opportunity for 1 additional day per year, up to a maximum of 18 days. Additionally, 3 special Restaff holidays are granted on December 24th, 25th, and 26th.
Hybrid working model allowing for 1 day per week of remote work.
English-speaking working environment.
Overseas business trip opportunities available.
Sponsorship and encouragement for staff members to pursue further education through coverage of tuition fees and examination costs.
Product-oriented approach with an agile project management style, offering a dynamic work environment and the chance to gain expertise in the latest technologies.
Regular gathering parties and team-building activities.
Complimentary coffee (including cappuccino, cafe latte, latte macchiato, etc.), milk, and juice.
Working hours from 9 am to 6 pm, Monday to Friday, with a one-hour lunch break and a thirty-minute break in the afternoon.
Annual Performance Appraisal opportunities
English communication skills training provided.
And much more!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ReStaff - Công ty TNHH Nhân Sự Phần Mềm Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
