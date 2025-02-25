Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thống kê, tính toán về các sàn thương mại điện tử (TMĐT): doanh thu, hàng hoá, tồn kho, công nợ

Kiểm tra các phần mềm, file mềm về các khoản công nợ, chiết khấu, thanh toán, phiếu giảm giá, tặng quà... để đối chiếu với các phòng ban khác

Kiểm tra các đơn hàng thuê ship ngoài tiền ứng cod và phí ship

Thống kê Giá vốn sản phẩm

Thực hiện các báo cáo quản trị, hỗ trợ kiểm soát vận hành

Thống kê tất cả các chi phí hoạt động

Dựa trên kế hoạch năm, tháng... lập bảng kế hoạch làm việc

Báo cáo tài chính, chi phí, doanh thu theo ngày, tuần ,tháng, quý và phân tích cả chỉ số trong báo cáo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ. Độ tuổi: 22-26

Có tối thiểu 01 - 02 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương ở công ty lĩnh vực TMĐT

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc tương đương. Có chứng chỉ về kế toán.

Có kinh nghiệm làm việc với Kiotviet hoặc kế toán sàn là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH truyền thông KSS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 – 12.000.000VNĐ/tháng + thưởng

Phụ cấp chuyên cần: 300.000VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày

Hỗ trợ máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông KSS

