Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH truyền thông KSS
- Hà Nội:
- 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thống kê, tính toán về các sàn thương mại điện tử (TMĐT): doanh thu, hàng hoá, tồn kho, công nợ
Kiểm tra các phần mềm, file mềm về các khoản công nợ, chiết khấu, thanh toán, phiếu giảm giá, tặng quà... để đối chiếu với các phòng ban khác
Kiểm tra các đơn hàng thuê ship ngoài tiền ứng cod và phí ship
Thống kê Giá vốn sản phẩm
Thực hiện các báo cáo quản trị, hỗ trợ kiểm soát vận hành
Thống kê tất cả các chi phí hoạt động
Dựa trên kế hoạch năm, tháng... lập bảng kế hoạch làm việc
Báo cáo tài chính, chi phí, doanh thu theo ngày, tuần ,tháng, quý và phân tích cả chỉ số trong báo cáo
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 01 - 02 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương ở công ty lĩnh vực TMĐT
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc tương đương. Có chứng chỉ về kế toán.
Có kinh nghiệm làm việc với Kiotviet hoặc kế toán sàn là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH truyền thông KSS Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp chuyên cần: 300.000VNĐ/tháng
Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày
Hỗ trợ máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông KSS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
