Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 233/3 Đặng Thùy Trâm, Phương·,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra chứng từ/hóa đơn hợp lệ + hạch toán phần mềm Misa

- Đối chiếu kiểm tra công nợ phải thu, phải trả.

- Đối chiếu doanh thu bán hàng, hoa hồng và các khoản thưởng cho bộ phận bán hàng và khách hàng. - Theo dõi đặt nhập hàng – bán hàng trên Kiot -> Nhập sổ Nhập – Xuất kho lên PM Misa -> Đối chiếu số liệu kiểm kho thực tế cuối tháng

- Hạch toán lương, thưởng cho nhân viên . Tổng hợp số liệu báo cáo nội bộ hàng tháng.

- Lưu trữ chứng từ công ty theo quy định, Cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán...

- Có kinh nghiệm trong vị trí Kế toán tổng hợp công ty thương mại, dịch vụ ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm báo cáo nội bộ là 1 lợi thế

- Hiểu rõ các quy định của các luật Thuế hiện hành, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán. + Thông thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

- Có kỹ năng tốt về soạn thảo hợp đồng, văn bản các loại. Sắp xếp, lưu trữ tài liệu khoa học, ngăn nắp. Tính cẩn trọng, tỷ mỉ trong công việc.

- Trung thực, cẩn trọng, quản lý công việc và giải quyết vấn đề tốt.

- Nhiệt huyết trong công việc, gắn bó lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực làm việc

Phụ cấp bữa ăn trưa

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước và quy chế Công ty

Các chế độ phúc lợi của Công ty (du lịch, thưởng lễ tết ... đầy đủ).

Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8h30 - 18h00 (Nghỉ trưa 12h-13h30), Thứ 7 8h30 - 12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin