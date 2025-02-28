Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Nội Thất Minh Khuê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 8 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập báo cáo Tài chính, hồ sơ Thuế, Sàn TMĐT định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.

Phân tích số liệu kế toán, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Thực hiện lưu trữ chứng từ giao dịch, sổ sách kế toán đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

Tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản, hàng hóa định kỳ.

Tính lương hàng tháng cho nhân viên công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính… hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.

Am hiểu luật Kế toán, Thuế…

Có tư duy logic, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán.

Trung thực, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Nội Thất Minh Khuê Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 - 15 triệu/tháng tùy theo năng lực thực tế của ứng viên (Review lương 2 lần/năm).

Được rèn luyện khả năng teamwork, làm việc cẩn thận, quản lý công việc tốt.

Được học hỏi thêm kinh nghiệm về nội thất.

Tham gia Team Building do công ty tổ chức hằng năm.

Nghỉ phép theo quy định pháp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Nội Thất Minh Khuê

