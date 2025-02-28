Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 411/2 - 413 - 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tập hợp hóa đơn chứng từ, phân loại các hóa đơn chứng từ hợp lệ

Cân đối thu chi hàng tháng, hàng quý - Hoạch toán lỗ lãi thuế TNDN

Kê khai thuế và nghĩa vụ thuế với Cơ quan Thuế

Cuối năm lập báo cáo tài chính

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện báo cáo thuế TNCN cho nhân viên,quyết toán năm, đăng ký mã số thuế

Thực hiện các thủ tục về lao động, tiền lương, BHXH

Lưu giữ chứng từ, in sổ sách kế toán

Làm việc với cơ quan thuế

Làm các công việc cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Vi tính văn phòng, phần mềm Misa

Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Kinh nghiệm làm chuyên về kế toán, thuế lớn hơn 2 năm

Khả năng tự tin, sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các hoạt động vui chơi, nghỉ mát, du lịch theo chế độ và chính sách của Công ty.

Chế độ đãi ngộ tốt đối với nhân viên làm việc gắn bó, lâu dài.

Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật;

Đóng bảo hiểm ngay khi ký HĐLĐ.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để phát triển bản thân (kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin