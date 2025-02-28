Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
- Hồ Chí Minh:
- 411/2
- 413
- 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tập hợp hóa đơn chứng từ, phân loại các hóa đơn chứng từ hợp lệ
Cân đối thu chi hàng tháng, hàng quý - Hoạch toán lỗ lãi thuế TNDN
Kê khai thuế và nghĩa vụ thuế với Cơ quan Thuế
Cuối năm lập báo cáo tài chính
Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Thực hiện báo cáo thuế TNCN cho nhân viên,quyết toán năm, đăng ký mã số thuế
Thực hiện các thủ tục về lao động, tiền lương, BHXH
Lưu giữ chứng từ, in sổ sách kế toán
Làm việc với cơ quan thuế
Làm các công việc cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vi tính văn phòng, phần mềm Misa
Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Kinh nghiệm làm chuyên về kế toán, thuế lớn hơn 2 năm
Khả năng tự tin, sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ tốt đối với nhân viên làm việc gắn bó, lâu dài.
Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật;
Đóng bảo hiểm ngay khi ký HĐLĐ.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để phát triển bản thân (kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
