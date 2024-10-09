Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Điều hành và quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán trong toàn Công ty.

Chịu trách nhiệm trước BGĐ và pháp luật về việc tổ chức thực hiện thu nhập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán đối với toàn bộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán.

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính và quản lý việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ, hợp đồng của công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ > 28 tuổi

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các ngành nghề khác liên quan

Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên ngành

Làm việc trong lĩnh vực tài chính- kế toán từ 4 tới 5 năm trở lên và có thời gian làm KTT từ 2 đến 3 năm

Có bằng cấp/chứng chỉ kế toán trưởng

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25 - 30 triệu

Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ ngày làm việc

Thưởng hiệu quả kinh doanh của hệ thống

Thưởng thâm niên, tháng lương 13

Khám sức khỏe định kì, thưởng lễ tết theo qui định của Công ty

Thời gian làm việc từ 8h25 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.