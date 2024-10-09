Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Điều hành và quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán trong toàn Công ty.
Chịu trách nhiệm trước BGĐ và pháp luật về việc tổ chức thực hiện thu nhập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán đối với toàn bộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán.
Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính và quản lý việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ, hợp đồng của công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ > 28 tuổi Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các ngành nghề khác liên quan Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên ngành Làm việc trong lĩnh vực tài chính- kế toán từ 4 tới 5 năm trở lên và có thời gian làm KTT từ 2 đến 3 năm Có bằng cấp/chứng chỉ kế toán trưởng
Nam/Nữ > 28 tuổi
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các ngành nghề khác liên quan
Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên ngành
Làm việc trong lĩnh vực tài chính- kế toán từ 4 tới 5 năm trở lên và có thời gian làm KTT từ 2 đến 3 năm
Có bằng cấp/chứng chỉ kế toán trưởng

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25 - 30 triệu Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ ngày làm việc Thưởng hiệu quả kinh doanh của hệ thống Thưởng thâm niên, tháng lương 13 Khám sức khỏe định kì, thưởng lễ tết theo qui định của Công ty Thời gian làm việc từ 8h25 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 chủ nhật)
Lương: 25 - 30 triệu
Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ ngày làm việc
Thưởng hiệu quả kinh doanh của hệ thống
Thưởng thâm niên, tháng lương 13
Khám sức khỏe định kì, thưởng lễ tết theo qui định của Công ty
Thời gian làm việc từ 8h25 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

