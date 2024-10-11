Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Namperfume làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Đường số 4, KDC Cityland Garden Hills, Phường 5, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Tổ chức và vận hành phòng kế toán trong doanh nghiệp:

Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và luật thuế Việt Nam. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, lập ngân sách hàng năm và các yêu cầu quản trị khác. Xây dựng quy trình, phương pháp tính giá thành sản phẩm và tham mưu cho Ban Giám đốc về việc quản trị hàng tồn kho. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp. Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổng hợp và phân tích các chi phí; từ đó đưa ra nhận định và các giải pháp phù hợp. Lập – trình bày báo cáo tài chính, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng theo yêu cầu. Triển khai và thực hiện việc quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT (nếu có) Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả - phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận. Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán. Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của kế toán viên. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

B. Công tác tài chính

Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác. Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn. Kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Quản lý và tìm cách tối ưu hóa hạn mức tín dụng ngân hàng.

C. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Phối hợp cùng các bộ phận khác xây dựng quy trình quản trị của các hoạt động trong doanh nghiệp. Tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án đầu tư/phương án kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kiến thức, kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Ngân hàng. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương. Có chứng chỉ kế toán trưởng. Chứng chỉ CPA/ACCA là một lợi thế. Có kinh nghiệm về quyết toán Thuế, hoàn thuế, tham mưu cho Giám đốc về Luật thuế, Luật đầu tư và hệ thống kế toán Việt Nam. Nắm vững Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế .... Hiểu về luật: Đầu tư, Thương mại, Dân sự, văn bản pháp luật liên quan ngành nghề kinh doanh. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thuộc ngành mỹ phầm Khả năng tiếng anh tốt (4 kỹ năng).

B. Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp khéo léo (giao tiếp với nội bộ và cơ quan chức năng). Kỹ năng thỏa thuận, đàm phán tốt, kỹ năng phối hợp với các phòng ban. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel. Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo. Kỹ năng hoạch định chiến lược, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện quy trình, hệ thống và phần mềm kế toán.

C. Yêu cầu cá nhân

Nữ/nam Thái độ công việc: cẩn thận, trách nhiệm, nghiêm túc, lịch thiệp. Thái độ con người và xã hội: Trung thực, đứng đắn, đạo đức, tự trọng.

Tại Công ty TNHH Namperfume Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng cạnh tranh Tham gia BHXH, BHYT; phúc lợi theo quy định của công ty Làm việc thứ 2 – thứ 6; Được chủ động sáng tạo, góp ý, đưa ra ý kiến trong công việc Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Namperfume

